Los presidentes de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Jorge Zapata, y de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Felipe James, consideraron que aún se debe esperar el conteo final de los resultados tras la segunda vuelta presidencial, frente a las cifras reveladas en el boca de urna, donde Keiko Fujimori de Fuerza Popular obtuvo 50,53% y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, 49,47%, de acuerdo con la encuestadora Datum Internacional.

“Es un resultado muy ajustado. No se puede decir nada, porque es un boca de urna. Hay que esperar con calma y tranquilidad”, señaló Zapata en la transmisión especial electoral que realizó el Grupo El Comercio.

A su vez, James indicó que el conteo rápido brinda una mejor visión de los resultados presidenciales. En tanto, desde la Asociación de Exportadores (Adex) se pidió esperar a los resultados electorales.

A medida que avanza el conteo de la ONPE, Zapata consideró que lo peor que puede hacer el país es buscar la inestabilidad política con diversos cambios presidenciales e incertidumbre.

Por su parte, Adex señaló que es importante que autoridades competentes garanticen la transparencia, imparcialidad y el adecuado desarrollo del proceso electoral hasta que se proclamen los resultados oficiales.

Prioridades a corto plazo

James sostuvo que uno de los temas urgentes para el siguiente gobierno es enfrentar rápidamente la amenaza que plantea el Fenómeno de El Niño.

Asimismo, consideró que en los primeros 100 días de gobierno se deben realizar los principales cambios para una gestión de cinco años. Estas medidas son, por ejemplo, la disminución de la burocracia y de los ministerios, además de establecer alianzas con otros partidos políticos.

Justamente, Zapata comentó que existen cerca de 200 procedimientos en curso para obtener permisos de inversión minera, donde hay una cartera superior a US$64.000 millones. Además, las microempresas enfrentar problemas para conseguir licencias de funcionamiento en las municipalidades, añadió.

“Las inversiones grandes de todo el mundo van a donde se encuentra un ambiente más amigable y el Perú no lo tiene por todas sus trabas burocráticas, demoras en licencias y permisos que sacar. Si no hacemos algo al respecto, estas grandes inversiones se irán a otros países vecinos, como Chile, Colombia o Argentina”, complementó James.

Un tema que agregó el titular de la SNI es el de sentar las bases para el cierre de brechas sociales.

Zapata también comentó que una prioridad es la inseguridad ciudadana y una reforma integral del Estado. Esto último con el fin de tratar los problemas de ineficiencia y corrupción en el sector público.

“El Perú ha producido suficientes ingresos durante los últimos 20 y 30 años, gracias al capítulo económico de la Constitución, pero esos recursos han sido despilfarrados, botados al agua. Tenemos S/75.000 millones en obras paralizadas”, expresó el titular de Confiep.

Por otra parte, James consideró que, para tratar la informalidad económica y laboral en el país, se debe de unificar los cuatro regímenes tributarios en uno solo y con rangos escalonados de acuerdo al tamaño de las empresas.

A ello se suma una nueva normativa laboral en diálogo con los trabajadores, los gremios y los sindicatos, agregando que en el país debería ser más sencilla la contratación y el despido de trabajadores.

Consultado sobre un eventual aumento del salario mínimo, James sostuvo que en estos momentos no sería ideal, dado que perjudicaría sobre todo a las micro y pequeñas empresas.

En materia fiscal y en cuanto a la relación con el Parlamento, Zapata consideró que el siguiente gobierno debe plantear un recurso ante el Tribunal Constitucional para que se establezca que no se permita iniciativa de gasto por parte del Congreso.

Crecimiento económico

Otro aspecto clave mencionado por ambos presidentes gremiales es el crecimiento económico. Como dijo James, las cifras macroeconómicas en Perú son de las mejores en las región, con un tipo de cambio estable, reservas internacionales netas por más de US$100.000 millones y una inflación controlada.

En un contexto donde el país cuenta con los mayores términos de intercambio en los últimos 70 años, James expresó que el Perú debería crecer por lo menos a un ritmo de 5%. Tener un menor crecimiento, de 3,2%, se debe a la inestabilidad política y los problemas de la regionalización, agregó.

“Tenemos que llegar a niveles de crecimiento por encima de 4,5% y 5%. Sin crecimiento, no podemos hacer nada”, apuntó.

En ese sentido, sostuvo que se deben de prender los motores económicos de la industria y el turismo, siendo ambas actividades las que crean una clase media y que permiten cerrar las brechas sociales.

“El turismo llega a lugares muy lejanos. Y con la industria, por la mano de obra que requiere, que es mano de obra calificada y otorga mejores sueldos, se cierra esa brecha social, pero no se va a lograr sin infraestructura”, apuntó el titular de la SNI.

“Esta brecha de infraestructura, de US$150 millones, se debe atender con ejecuciones productivas como carreteras, puertos y aeropuertos; también con edificaciones sociales de colegios, hospitales, postas médicas, agua y saneamiento”, explicó. Esto también implica la creación de un Ministerio de Planificación e Infraestructura, comentó.

A su vez, Zapata señaló que el país tiene el potencial para crecer entre un 5% y 6%, incluso con posibilidad de alcanzar un 7%.