Resumen

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Keiko Fujimori, candidata presidencial por Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, candidato por Juntos por el Perú. (Fotos: AFP)
Keiko Fujimori, candidata presidencial por Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, candidato por Juntos por el Perú. (Fotos: AFP)
Por Redacción EC

Los presidentes de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Jorge Zapata, y de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Felipe James, consideraron que aún se debe esperar el conteo final de los resultados tras la segunda vuelta presidencial, frente a las cifras reveladas en el boca de urna, donde Keiko Fujimori de Fuerza Popular obtuvo 50,53% y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, 49,47%, de acuerdo con la encuestadora Datum Internacional.