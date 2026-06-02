La inflación general desaceleró ligeramente en mayo hasta 3,9% anual desde el 4,0% registrado en abril, corrigiendo por primera vez en los últimos siete meses (desde octubre de 2025), según informó el Reporte Semanal de Scotiabank.

En términos mensuales, la reducción fue de 0,16%, en contraste con el promedio histórico de los últimos 20 años (+0,11%) y a las expectativas del consenso de analistas, según Bloomberg (+0,06%).

Por el lado de la inflación subyacente, el componente tendencial que excluye alimentos y energía registró un nuevo incremento de 0,09% durante el mes, aunque por debajo de su promedio histórico para los últimos 20 años (0,16%). En términos anuales se incrementó ligeramente, al pasar de 4,4% en abril a 4,5% en mayo. De otro lado, Scotiabank estimó que la inflación de alimentos y energía continuó desacelerando, desde el 3,6% registrado en abril a 3,3% en mayo.

A nivel desagregado, las principales contribuciones al resultado de la inflación general provinieron de tres categorías:

Alimentos y bebidas no alcohólicas (-1,7% m/m).

Transporte (-0,2% m/m).

Lo que fue compensado por Restaurantes y hoteles (+0,8% m/m).

Y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (+1,0%).

Por tipo de consumo, la inflación de bienes, que tiene un peso de alrededor de 40%, continuó con su desaceleración en términos anuales, retrocediendo de 3,4% en abril a 2,6% en mayo, principalmente por menores precios en Alimentos y bebidas no alcohólicas. De otro lado, la inflación en servicios continuó acelerando en términos anuales, aunque a una menor magnitud, pasando de 4,4% en abril a 4,7% en mayo, principalmente por el rubro de Restaurantes y hoteles.

Los productos/servicios con mayor incremento en su precio fueron la electricidad (+4,2%) debido a un mayor tipo de cambio el cual es usado en la metodología del cálculo de la tarifa, y menú en restaurantes (+0.9%). Respecto al precio del pollo cayó 9,4%, ante una menor incidencia del factor climático.

Además, la inflación anual a nivel nacional también se redujo de 3,7% en abril a 3,5% en mayo. El informe reveló que de las 26 ciudades donde se calcula la inflación, 11 se encuentran por encima del rango meta (en abril, la cifra fue 14). Los departamentos que mayor nivel de inflación anual registraron son Puerto Maldonado (6,7%), Arequipa (4,3%), Abancay (4,2%), Moquegua (4,6%) y Huancayo (4,1%).

Perspectivas

“En junio tendremos una base positiva, dado que la inflación del mes de junio del año pasado fue de +0,13%, lo que podría abonar a que la inflación se mantenga estable e incluso siga corrigiendo a la baja”, explicó Scotiabank en su informe.

Hacia adelante, proyectó que la inflación cierre el 2026 en alrededor de 3,2% siempre y cuando el precio del petróleo comience a moderarse durante este mes, de lo contrario, se verían niveles cercanos a 4,0%. “Esperamos que la inflación retorne al rango meta todavía a finales del primer trimestre del 2027”, señaló.

Por el lado de tasa de referencia, prevén nuevamente una pausa en junio. “Esperamos que se mantenga en 4,25% durante el año, aunque existe el riesgo de que haya incrementos más adelante y esto va a depender de cómo evolucionen las expectativas de inflación a 12 meses, que actualmente se encuentran en 2,8% y probablemente bajen luego de conocerse los datos de inflación de mayo”, finalizó la entidad bancaria.