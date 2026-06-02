Resumen

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Inflación general retrocede mientras que inflación sin alimentos y energía modera su avance. Foto: GEC.
Inflación general retrocede mientras que inflación sin alimentos y energía modera su avance. Foto: GEC.
Por Redacción EC

La inflación general desaceleró ligeramente en mayo hasta 3,9% anual desde el 4,0% registrado en abril, corrigiendo por primera vez en los últimos siete meses (desde octubre de 2025), según informó el Reporte Semanal de Scotiabank.

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