Resumen

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A nivel desagregado, las principales contribuciones al resultado de la inflación general provinieron de Transporte, Restaurantes y hoteles y lo que fue compensado por Alimentos y bebidas no alcohólicas. Foto: GEC.
A nivel desagregado, las principales contribuciones al resultado de la inflación general provinieron de Transporte, Restaurantes y hoteles y lo que fue compensado por Alimentos y bebidas no alcohólicas. Foto: GEC.
Por Redacción EC

De acuerdo con el Reporte Semanal de Scotiabank informó que la inflación general aceleró nuevamente en abril hasta 4,0% anual desde el 3,8% registrado en marzo, alcanzando su mayor tasa desde octubre de 2023.

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