De acuerdo con el Reporte Semanal de Scotiabank informó que la inflación general aceleró nuevamente en abril hasta 4,0% anual desde el 3,8% registrado en marzo, alcanzando su mayor tasa desde octubre de 2023.

En términos mensuales, la variación fue de 0,5%, una cifra alta considerando que el promedio histórico para un mes de abril en los últimos 20 años es de 0,3%. Por el lado de la inflación subyacente, el componente tendencial que excluye alimentos y energía registró un nuevo repunte, incrementándose en 0,9% durante el mes, por encima de su promedio histórico para los últimos 20 años (0,2%).

“Con ello, en términos anuales continuó incrementándose de 3,7% en marzo a 4,5% en abril. De otro lado, estimamos que la inflación de alimentos y energía ha desacelerado de 4,0% registrado en marzo a 3,5% en abril”, señaló Scotiabank en su reporte.

A nivel desagregado, las principales contribuciones al resultado de la inflación general provinieron de tres categorías:

Transporte (+3.4% m/m). Restaurantes y hoteles (0.6% m/m). Lo que fue compensado por Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0.3% m/m).

Por tipo de consumo, entre bienes y servicios, la inflación de bienes que tiene un peso de alrededor de 40%, registró una desaceleración significativa en términos anuales, reduciéndose de 4,2% en marzo a 3,4% en abril, principalmente por menores precios en Alimentos y bebidas no alcohólicas. De otro lado, la inflación en servicios continuó acelerando en términos anuales, pasando de 3,6% en marzo a 4,4% en abril, principalmente por el rubro de Transporte.

Los productos con mayor incremento en su precio fueron el pasaje en ómnibus y microbús (+8,05%), debido a la estacionalidad de Semana Santa y mayores precios de combustible, papa blanca (+10,9%), cebolla (+12,8%) y gasohol (+4,2%), ante los elevados precios internacionales del petróleo.

Por otro lado, el precio del pollo se corrigió en 8,2%, luego de incrementarse desde inicios de año por factores climatológicos. La inflación anual a nivel nacional también se incrementó de 3,4% en marzo a 3,7% en abril.

Scotiabank indicó que de las 26 ciudades donde se calcula la inflación, ahora se registran 14 por encima del rango meta (en marzo se registraron solo ocho). Las ciudades que mayor nivel de inflación anual registraron fueron Puerto Maldonado (6,0%), Moquegua (4,6%), Arequipa (4,6%), Huancayo (4,3%) y Abancay (4,1%).

Perspectivas

Según el reporte de Scotiabank es probable que la inflación de mayo registre una corrección, luego del alza estacional de Semana Santa en abril y si los precios de alimentos continúan corrigiendo luego de los shocks de oferta vistos en meses anteriores.

“Hacia adelante, como mencionamos en un reporte previo, no creemos que la inflación retorne al rango meta durante todo 2026, y lo haría de manera más convincente a finales del primer trimestre del 2027, por efecto base”, agregó.

Por el lado de la tasa de referencia, se espera una nueva pausa en abril. “Antes del conflicto en Medio Oriente esperábamos un recorte adicional hacia finales de año, ahora nuestro escenario base es que la tasa se mantenga en 4,25%, pero con un sesgo al alza”, remarcó la entidad bancaria. Finalmente, existe el riesgo de que haya incrementos más adelante y esto va a depender de cómo evolucionen las expectativas de inflación a 12 meses, que actualmente se encuentran en 2,5%.