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SUNAT devolvió 173 millones de soles a personas naturales que presentaron su Declaración de Renta 2025. (Andina)
SUNAT devolvió 173 millones de soles a personas naturales que presentaron su Declaración de Renta 2025. (Andina)
Por Redacción EC

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) procesó y abonó 173 millones de soles a personas naturales que presentaron su Declaración de Renta 2025, tras la revisión de 133,464 solicitudes de devolución.

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