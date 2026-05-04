La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) procesó y abonó 173 millones de soles a personas naturales que presentaron su Declaración de Renta 2025, tras la revisión de 133,464 solicitudes de devolución.

Los reintegros corresponden a rentas de trabajadores independientes y dependientes que durante el año anterior acumularon un saldo a favor por sus gastos deducibles de hasta 3 UIT, por consumos con boletas de venta electrónicas en hoteles, bares y restaurantes, o gracias a retenciones y pagos en exceso del Impuesto a la Renta 2025.

De esta manera, las solicitudes de abono fueron atendidas antes del plazo establecido (45 días hábiles desde presentado el recurso) y se cumplió con el reintegro de recursos para que, quienes cumplen con sus obligaciones tributarias, dispongan de los mismos con mayor rapidez.

¿Cómo solicitar mi devolución ante la SUNAT?

Una vez presentada la Declaración Jurada Anual, los contribuyentes pueden corroborar si cuentan con un saldo a favor antes de solicitar, de manera inmediata, la devolución por abono directo a su cuenta bancaria a través del Código de Cuenta Interbancaria (CCI) del aportante.

El trámite se realiza a través del app Personas en un teléfono móvil o desde el portal web de la SUNAT (www.sunat.gob.pe), disponible las 24 horas del día, todos los días.

Cabe destacar que el CCI debe estar actualizado a la moneda nacional y encontrarse a nombre del beneficiario, además de no tratarse de una cuenta de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).

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