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Resumen

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Petro-Perú busca acceder a un financiamiento por hasta US$2.000 millones en medio de serios problemas de liquidez. El esquema en el que se enmarca este nuevo salvataje podría implicar la participación del Estado como garante, advierten especialistas.

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