El mercado peruano gana relevancia para las entidades financieras y, prueba de ello, al menos 12 nuevas instituciones —entre bancos, billeteras electrónicas y empresas de crédito— han presentado solicitudes de licencia ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para operar por primera vez en el país.

Entre estas se encuentra la financiera Kori, especializada en créditos grupales para mujeres. También figuran las billeteras digitales Lemon, de origen argentino, y BiPay, vinculada a la empresa de telecomunicaciones Bitel, detalló el superintendente de la SBS, Sergio Espinosa, a El Comercio.

La empresa más cercana a culminar la última fase para iniciar operaciones es Prex, una billetera digital y firma de préstamos de origen uruguayo. También figura BTG Pactual, que ya presentó su solicitud de inicio de funcionamiento.

“Son alrededor de 12 solicitudes de licencia en trámite en este momento. Hay tres empresas de seguros, dos bancos, una financiera y otras firmas de crédito —que no captan ahorros, sino que solo otorgan préstamos—, además de emisoras de dinero electrónico. En su mayoría, pertenecen a grupos del exterior”, señaló.

¿Cuánto falta para iniciar operaciones?

Según explicó Espinosa, los plazos para ingresar al mercado peruano varían según cada caso. La primera etapa consiste en la evaluación del modelo de negocio mediante un estudio de factibilidad, que permite obtener la autorización de organización.

La segunda fase corresponde a la autorización de funcionamiento, proceso en el que la responsabilidad recae en el solicitante, quien debe implementar sus sistemas, controles de riesgo y cumplir con toda la normativa vigente.

“Son ellos quienes deben decir: ‘Ya estamos listos, realicen la inspección y otórguennos la licencia de funcionamiento’. Por eso, las solicitudes se encuentran en distintas etapas del proceso”, explicó.

¿Cómo avanza el ingreso de Revolut?

En el caso de Revolut, la firma ya cuenta con la autorización de organización y actualmente se encuentra dentro del plazo para obtener la licencia de funcionamiento.

Sobre este proceso, Espinosa reconoció que el ingreso de Revolut permitió identificar aspectos del procedimiento regulatorio que dificultaban el avance de las solicitudes; es decir, ciertos requisitos establecidos por la SBS no facilitaban la evaluación de entidades extranjeras.

“Por ejemplo, antes se exigía que empresas financieras del exterior, como Revolut o BTG, presentaran una carta de su regulador de origen. Nosotros hemos modificado ese requisito. Esto facilitó el avance del proceso, ya que también se requiere la opinión del Banco Central, que forma parte del procedimiento. El Banco Central emitió una opinión favorable y eso permitió continuar. Ahora la responsabilidad recae en la empresa, que debe avisarnos cuando esté lista para la inspección final que desemboca en la licencia de funcionamiento”, explicó.