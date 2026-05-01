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Resumen

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En el caso de Revolut, la firma ya cuenta con la autorización de organización y actualmente se encuentra dentro del plazo para obtener la licencia de funcionamiento.
En el caso de Revolut, la firma ya cuenta con la autorización de organización y actualmente se encuentra dentro del plazo para obtener la licencia de funcionamiento.
Por Maritza Saenz

El mercado peruano gana relevancia para las entidades financieras y, prueba de ello, al menos 12 nuevas instituciones —entre bancos, billeteras electrónicas y empresas de crédito— han presentado solicitudes de licencia ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para operar por primera vez en el país.

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