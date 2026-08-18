El proyecto establece lineamientos contables específicos que permitirán a las empresas del sistema financiero y de seguros efectuar el adecuado registro contable de las operaciones vinculadas con la administración de fondos de pensiones. Foto: Andina
El proyecto establece lineamientos contables específicos que permitirán a las empresas del sistema financiero y de seguros efectuar el adecuado registro contable de las operaciones vinculadas con la administración de fondos de pensiones. Foto: Andina
Por Redacción EC

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó un proyecto normativo orientado a adecuar el marco regulatorio prudencial y contable aplicable a las empresas del sistema financiero y del sector seguros autorizadas a operar como Empresas Administradoras de Fondos (EAF).

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