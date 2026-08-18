La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó un proyecto normativo orientado a adecuar el marco regulatorio prudencial y contable aplicable a las empresas del sistema financiero y del sector seguros autorizadas a operar como Empresas Administradoras de Fondos (EAF).

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Entre las principales modificaciones planteadas, el proyecto propone ampliar el alcance del Manual de Contabilidad para la Cartera Administrada del Sistema Privado de Pensiones (SPP), de manera que sus disposiciones sean aplicables a todas las EAF.

Asimismo, el proyecto establece lineamientos contables específicos que permitirán a las empresas del sistema financiero y de seguros efectuar el adecuado registro contable de las operaciones vinculadas con la administración de fondos de pensiones.

Adicionalmente, el proyecto incorpora disposiciones de carácter prudencial para el tratamiento del encaje mantenido, aplicables a las empresas del sistema financiero y de seguros autorizadas a operar una línea de negocio adicional vinculada a la administración de fondos de pensiones.

El proyecto está publicado en el portal institucional de la SBS y estará disponible hasta el próximo 1 de septiembre, a fin de recibir comentarios y sugerencias de la industria y del público en general.