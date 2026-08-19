Sergio Espinosa, jefe de la SBS, señaló que la reforma de pensiones que establece una pensión mínima garantizada para los afiliados que se jubilen por la ONP y el sistema privado (AFP), ya está avanzada y espera validación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Espinosa indicó que el reglamento para establecer una pensión mínima de S/600 en el marco de la reforma de pensiones está avanzado y espera un proceso de validación del Gobierno.

“La pensión mínima es un proyecto que ya tiene algunos meses de estar trabajándose fundamentalmente la ONP, el MEF y nosotros desde hace algún tiempo y entiendo que está bastante lista”, sostuvo en entrevista para RPP.

El jefe de la SBS agregó que la propuesta todavía debe pasar por una etapa de confirmación debido al cambio de gestión gubernamental. “Me imagino que hay un proceso de validación como consecuencia de la transición al nuevo gobierno y que tiene que ser validada en ese contexto”, precisó.

Asimismo, recalcó que la definición de esta medida no depende de la entidad que preside. “No corresponde a la Superintendencia. Se que están muy avanzadas, pero es un proceso de validación interna del Ministerio de Economía”.

La nueva reforma busca equiparar la protección entre los afiliados del sistema público y privado. En el caso de las AFP, el Estado aportaría recursos necesarios para completar la pensión cuando el fondo individual del afiliado no sea suficiente, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

También, dijo que está pendiente la norma relacionada con la Plataforma de Afiliación Segura y Transparente (PAST), otra de las medidas previstas en la reforma previsional, que “debe salir pronto”. El PAST será una plataforma digital única que permitirá a los trabajadores realizar los procesos de elección, afiliación y traslado entre el sistema público de pensiones, administrado por la ONP, y el sistema privado (AFP), además de aseguradoras y financieras.