El jefe de la SBS agregó que la propuesta todavía debe pasar por una etapa de confirmación debido al cambio de gestión gubernamental. (Imagen: Andina)
El jefe de la SBS agregó que la propuesta todavía debe pasar por una etapa de confirmación debido al cambio de gestión gubernamental. (Imagen: Andina)
Por Redacción EC

Sergio Espinosa, jefe de la SBS, señaló que la reforma de pensiones que establece una pensión mínima garantizada para los afiliados que se jubilen por la ONP y el sistema privado (AFP), ya está avanzada y espera validación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

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