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¿A la segunda va la vencida?

“Lo que habrá que ver es si el gobierno logra romper la inercia e imponer su agenda reformista en temas impostergables, como la crisis de Petro-Perú“.

    Alejandra Costa
    Por

    Curadora de Economía de Comité

    icono te lo cuento
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