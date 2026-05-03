Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

GENTE BUSCANDO TRABAJO
GENTE BUSCANDO TRABAJO
/ MARIO ZAPATA
Por Instituto Peruano de Economía (IPE)

En el marco del Día Internacional del Trabajo, el mercado laboral peruano aún enfrenta retos estructurales asociados con la alta informalidad, los elevados costos no salariales, la baja productividad y limitada inserción laboral juvenil. Fuerza Popular (FP), Juntos por el Perú (JPP) y Renovación Popular (RP) reconocen la necesidad de promover la formalización y mejorar la inserción laboral. Sin embargo, sus propuestas presentan diferentes enfoques y, en varios casos, carecen de mecanismos concretos de implementación.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

InvestigaciónExamen en profundidad de un hecho noticioso que requiere investigación y recursos extensivos.