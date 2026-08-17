En Latinoamérica, el comportamiento fue mixto: el real brasileño (+0.26%) destacó entre las monedas con mejor desempeño, mientras que el peso mexicano (-0.09%) y el sol mostraron mayor presión. (Foto: GEC)
En Latinoamérica, el comportamiento fue mixto: el real brasileño (+0.26%) destacó entre las monedas con mejor desempeño, mientras que el peso mexicano (-0.09%) y el sol mostraron mayor presión. (Foto: GEC)
/ JULIOREA
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró la sesión en S/3,359, registrando una caída de (-0,20%) frente al cierre previo, en un contexto de ligera debilidad del dólar a nivel global. En Latinoamérica, el comportamiento fue mixto: el real brasileño (+0.26%) destacó entre las monedas con mejor desempeño, mientras que el peso mexicano (-0.09%) y el sol mostraron mayor presión.

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