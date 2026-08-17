El precio del dólar cerró la sesión en S/3,359, registrando una caída de (-0,20%) frente al cierre previo, en un contexto de ligera debilidad del dólar a nivel global. En Latinoamérica, el comportamiento fue mixto: el real brasileño (+0.26%) destacó entre las monedas con mejor desempeño, mientras que el peso mexicano (-0.09%) y el sol mostraron mayor presión.

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“El foco internacional se trasladó nuevamente al riesgo geopolítico en Medio Oriente, tras el vencimiento del alto al fuego entre EE. UU. e Irán y el estancamiento de las negociaciones. Esto impulsó al petróleo, con el WTI en US$84,64 (+2,72%), elevando nuevamente la prima de riesgo energético”, señaló Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista. En paralelo, el oro (+0,75%) y la plata (+1,82%) avanzaron como activos refugio.

En el plano local, Huayta indicó que el sol inicia la semana con apreciación, acompañando parcialmente la debilidad global del dólar y los flujos operativos locales. Durante la jornada se observó oferta neta offshore y de corporativos locales, compensada parcialmente por la intervención del BCRP mediante swaps cambiarios compra.

Tras los datos económicos publicados esta mañana, analistas estiman que los efectos asociados al fenómeno de El Niño Costero aún no han alcanzado su mayor intensidad y que su impacto se concentraría hacia finales de año, manteniendo riesgos sobre sectores como pesca y agricultura, que ya vienen impactando en el PBI local. Asimismo, el Gobierno aprobó un subsidio a los combustibles de hasta S/ 105 millones para contener las tarifas de transporte.

Por su parte, Allisson Pérez, trader de divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada, la demanda provino por los corporativos y no residentes, mientras que la oferta por intervención del Banco Central de Reserva (BCR) que colocó Swaps Cambiario Compra por S/200 millones a una tasa promedio de 2,89%. El tipo de cambio operó en el rango de S/3,3590 a S/3,3650, con un volumen negociado de US$244 millones a un precio promedio de S/3,3622.

A nivel local, el BCR mantuvo su tasa de referencia en 4,25%, tal como anticipaba el mercado. El banco central mantiene cautela ante posibles presiones inflacionarias vinculadas al clima y las tensiones geopolíticas, mientras que los términos de intercambio siguen favoreciendo a la economía peruana. Por otro lado, el dólar estadounidense retrocede frente a las principales monedas, presionado por la menor expectativa de nuevas subidas de tasas de la Fed tras datos económicos más débiles de Estados Unidos.