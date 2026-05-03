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Petróleos del Perú (Petro-Perú) informó la designación de Edmundo Raúl Antonio Lizarzaburu Bolaños como presidente del directorio de la empresa estatal, cargo que asumirá a partir del 3 de mayo, de acuerdo con un hecho de importancia comunicado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

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