Petróleos del Perú (Petro-Perú) informó la designación de Edmundo Raúl Antonio Lizarzaburu Bolaños como presidente del directorio de la empresa estatal, cargo que asumirá a partir del 3 de mayo, de acuerdo con un hecho de importancia comunicado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

La decisión fue adoptada en Junta General de Accionistas en sesión universal realizada el 2 de mayo. En dicha sesión, se acordó la remoción de Roger Arévalo Ramírez como presidente del directorio, siendo su último día en el cargo el 2 de mayo.

Asimismo, se formalizó la renuncia de Carlos Augusto Villalobos Dulanto como miembro del directorio, con fecha de término el 2 de mayo.

Foto: página de Concytec

En el mismo acuerdo, se designó a Lizarzaburu Bolaños como miembro del directorio en la categoría de director independiente, así como presidente del directorio. También se nombró a Berthin Enrique Gómez Vela como director independiente, con inicio de funciones el 3 de mayo.

Lizarzaburu Bolaños es ingeniero industrial por la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con un Global MBA. Además, tiene una maestría en investigación en ciencias de la administración y un doctorado en management. Tiene más de 22 años de experiencia en empresas y en labores de investigación y consultoría en sectores como banca, mercado de capitales, hidrocarburos y retail en Latinoamérica y Estados Unidos.

En su trayectoria, ha ocupado cargos en el sector financiero y en empresas privadas, así como posiciones en directorios y comités vinculados a gestión de riesgos, compliance y gobierno corporativo.