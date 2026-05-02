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Resumen

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Por Maritza Saenz

Con 33 años en el mercado, Ofisis —empresa especializada en software de gestión empresarial— apunta a consolidar su línea ‘Ofisis Personas’, enfocada en la gestión del capital humano, que abarca desde el control de asistencia hasta el manejo de planillas y que este año ha migrado completamente a la nube.

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