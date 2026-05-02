Con 33 años en el mercado, Ofisis —empresa especializada en software de gestión empresarial— apunta a consolidar su línea ‘Ofisis Personas’, enfocada en la gestión del capital humano, que abarca desde el control de asistencia hasta el manejo de planillas y que este año ha migrado completamente a la nube.

Esta evolución marca una nueva meta para la compañía del Grupo Softland: que estas soluciones alcancen un peso del 50% en su facturación en los próximos años.

De acuerdo con Richard Culque Cueva, gerente de Soluciones de Ofisis, su línea de negocio Ofisis Personas ha ganado mayor protagonismo tras la pandemia, al punto de representar entre el 60% y 70% de su facturación actual. Hasta el 2025, sus soluciones se concentraban principalmente en la instalación de software en servidores locales de las empresas para gestionar procesos como el control de asistencia, entrega de boletas y manejo de planillas.

Employment and recruitment. Human resources manager shaking hands with job applicants. Greeting and welcoming new employees. / AmnajKhetsamtip

A partir de este año, la propuesta se orienta completamente a la nube, lo que permite gestionar la información de forma remota, apoyada en infraestructura como Microsoft Azure y facilitando la descentralización de datos.

“Lo que ofrecíamos hasta el 2025 eran soluciones cliente-servidor; es decir, instalábamos la base de datos y el software en la máquina y el servidor del cliente. Ahora cambiamos completamente y decimos: ya no te voy a ofrecer nada en versión cliente-servidor, sino todo en la nube. Lo alojo como si fuera un correo electrónico, con una URL, con un usuario y contraseña. Ya no se instala nada de manera local, sino todo mediante una página web”, resalta.

Crecimiento

La pandemia marcó un punto de inflexión para las empresas. Con la adopción del trabajo híbrido, la transformación digital se aceleró, lo que impulsó la demanda por este tipo de soluciones. En ese contexto, Ofisis duplicó el número de clientes u oportunidades concretadas en el 2022 frente al 2021.

“Las empresas comenzaron a dejar el Excel y migrar a plataformas que consolidan sus datos y descentralizan la información. Para el 2022, empezamos a sentir mayor interés por nuestras soluciones tecnológicas. Si antes conseguíamos hasta cinco clientes por cada 10 reuniones, después de la pandemia esa cifra subió a entre seis y ocho”, refiere.

La gestión de la marca personal requiere de una estrategia para mantener una comunicación coherente y fluida.

La ventaja, añade Culque, no solo se traduce en ahorro de tiempo, sino también en menores costos operativos y reducción de riesgos laborales. Así, la inversión puede recuperarse en un periodo de entre uno y tres años.

“El tiempo que toma realizar tareas manuales como el control de nómina, entrega de boletas o control de asistencia se reduce entre un 90% y 95%. Además, las empresas pueden ahorrar entre 30% y 40% de los costos asociados a estos procesos”, destaca.

De esta forma, la entrega de boletas de pago a los trabajadores, que podía tardar una semana, puede concretarse en una hora. Lo mismo ocurre con el control de asistencia, especialmente en planillas grandes de sectores como construcción, minería o agroindustria, donde la empresa tiene mayor presencia.

Para el 2026, la compañía espera duplicar su ritmo de crecimiento respecto al 2025, año en el que avanzó a doble dígito (más de 10%). Este desempeño se apoya en un mercado peruano que, según Culque, aún se encuentra en una etapa intermedia de adopción tecnológica.