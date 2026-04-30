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El mercado laboral peruano muestra señales de mejora, pero aún está lejos de ser plenamente competitivo. (Foto: GEC)
El mercado laboral peruano muestra señales de mejora, pero aún está lejos de ser plenamente competitivo. (Foto: GEC)
/ MANUEL MELGAR
Por Fiorella Gil Mena

El mercado laboral peruano muestra señales de mejora, pero aún está lejos de ser plenamente competitivo. Según el Índice de Competitividad Laboral (ICL) 2025, elaborado por ComexPerú, el país alcanzó un puntaje de 54,2 —equivalente a 11 sobre 20—, lo que refleja un desempeño apenas aprobatorio.

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