El mercado inmobiliario en Lima Metropolitana y el Callao no solo crece, sino que redefine sus patrones de compra. En el primer trimestre del 2026, más del 80% de las viviendas vendidas se adquirieron en etapa de planos o en construcción, consolidando a la preventa como el formato dominante en el sector.

Este comportamiento se da en un contexto de fuerte dinamismo. Entre enero y marzo se colocaron cerca de 8.000 unidades, lo que representó un incremento de 25% frente al mismo periodo del año anterior, según cifras de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (Codip).

A detalle, el 47% de las compras se realizó en proyectos en construcción, mientras que un 34% correspondió a ventas en planos. En contraste, solo el 19% de los compradores optó por viviendas con entrega inmediata.

Para Ana Cecilia Gálvez, gerente general de Codip, esta tendencia refleja un factor clave: la confianza del consumidor. “Comprar en planos significa que el comprador confía en que el desarrollador va a cumplir y entregar el producto en los años prometidos. Y comprar en construcción, significa que la primera piedra ya está puesta, pero ambos denotan el índice de confianza del consumidor”, explicó.

El mercado inmobiliario en Lima Metropolitana y el Callao no solo crece, sino que redefine sus patrones de compra.

La preferencia por la preventa responde también a factores económicos. Los compradores acceden a precios más competitivos y mejores condiciones de financiamiento, lo que facilita la decisión de compra en un entorno de tasas hipotecarias estables y precios que apenas han variado.

Este modelo, además, permite sostener el desarrollo del sector. Actualmente, Lima cuenta con más de 1.000 proyectos inmobiliarios en oferta, cuya viabilidad depende en gran medida de las ventas anticipadas.

VIS y zonas donde crece más el mercado

En paralelo, la Vivienda de Interés Social (VIS) se mantiene como el principal motor del mercado. Al cierre del primer trimestre, más del 68% de las ventas y el 70% de la oferta correspondieron a este segmento, consolidando su rol estructural dentro del sector inmobiliario. “Hoy día la vivienda de interés social es casi el 70% de lo que se vende en Lima Metropolitana”, señaló Gálvez.

Este predominio también se traduce en una concentración geográfica clara. Lima Moderna, Lima Centro, Lima Sur y Lima Norte se consolidan como los principales ejes de desarrollo y colocación de este tipo de viviendas.

A nivel de zonas, Lima Moderna continúa liderando el dinamismo del mercado, seguida por Lima Top y Lima Centro, que concentran la mayor parte de la oferta y las ventas. Sin embargo, el crecimiento más acelerado se está dando en zonas emergentes. Lima Norte, Lima Sur y el Callao muestran avances importantes en ventas, impulsados por una oferta más accesible y nuevas condiciones urbanas.

En paralelo, la Vivienda de Interés Social (VIS) se mantiene como el principal motor del mercado. (Foto: Andina)

Dentro de Lima Moderna, distritos como Jesús María y San Miguel destacan como los principales motores de ventas, mientras que en Lima Centro sobresale el Cercado de Lima. En tanto, San Juan de Lurigancho lidera el desempeño en Lima Este, evidenciando el avance de nuevos polos inmobiliarios. “Estamos viendo que distritos más periféricos se están volviendo bastante interesantes para el desarrollo inmobiliario”, indicó Gálvez.

Compradores buscan funcionalidad

Las preferencias de los compradores también evidencian un cambio en el tipo de vivienda demandada. Cerca del 50% de las ventas se concentra en departamentos de entre 40 y 60 metros cuadrados. Asimismo, las tipologías de 2 y 3 dormitorios representaron casi el 78% de las operaciones totales. Este patrón confirma una tendencia hacia espacios más eficientes, donde prima la funcionalidad sobre el tamaño.

En conjunto, el avance de la preventa, el liderazgo de la vivienda social y la expansión hacia nuevos distritos configuran un mercado más dinámico y descentralizado, en el que la demanda no solo se mantiene activa, sino que adelanta decisiones de compra para asegurar mejores condiciones a futuro.