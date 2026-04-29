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Lima Moderna, Centro, Sur y Norte lideran la oferta y demanda de Vivienda de Interés Social, en un mercado marcado por la búsqueda de precios accesibles y espacios eficientes. | Foto: Joel Alonzo
Lima Moderna, Centro, Sur y Norte lideran la oferta y demanda de Vivienda de Interés Social, en un mercado marcado por la búsqueda de precios accesibles y espacios eficientes. | Foto: Joel Alonzo
/ ANTONIO MELGAREJO
Por Fiorella Gil Mena

El mercado inmobiliario en Lima Metropolitana y el Callao no solo crece, sino que redefine sus patrones de compra. En el primer trimestre del 2026, más del 80% de las viviendas vendidas se adquirieron en etapa de planos o en construcción, consolidando a la preventa como el formato dominante en el sector.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.