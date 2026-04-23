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Resumen

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“El combustible termina representando entre el 35% y el 40% del costo operativo total del vuelo”, explicó Estuardo Ortiz, CEO de JetSmart.
“El combustible termina representando entre el 35% y el 40% del costo operativo total del vuelo”, explicó Estuardo Ortiz, CEO de JetSmart.
Por Fiorella Gil Mena

El encarecimiento del combustible de aviación empieza a redefinir las reglas del negocio aéreo en la región. Para JetSmart, el impacto no será homogéneo, ya que las rutas de larga distancia serán las más afectadas, en un contexto en el que el combustible para aviones ha ganado peso dentro de la estructura de costos de las aerolíneas.

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