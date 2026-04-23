El encarecimiento del combustible de aviación empieza a redefinir las reglas del negocio aéreo en la región. Para JetSmart, el impacto no será homogéneo, ya que las rutas de larga distancia serán las más afectadas, en un contexto en el que el combustible para aviones ha ganado peso dentro de la estructura de costos de las aerolíneas.

“El combustible termina representando entre el 35% y el 40% del costo operativo total del vuelo”, explicó Estuardo Ortiz, CEO de JetSmart, durante su participación en el evento Wings of Change Americas 2026 a inicios del mes de abril en Santiago de Chile. En ese escenario, advirtió que el ejecutivo explicó que, a mayor duración del vuelo, mayor es la incidencia del jet fuel en los costos, especialmente en rutas que superan las seis horas frente a trayectos cortos. Esto, añadió, llevará a las aerolíneas a revisar sus precios y la oferta de asientos en función de la rentabilidad de cada operación.

Según el ejecutivo, la industria atraviesa una primera fase de adaptación, con incrementos moderados de precios y ajustes en la oferta mientras se evalúa el impacto real del alza. Sin embargo, el efecto completo aún no se traslada al consumidor. “El cliente todavía no ha sentido el 100% del impacto”, sostuvo, al anticipar que en los próximos meses se verá un efecto rezagado en tarifas y demanda.

El encarecimiento del combustible de aviación empieza a redefinir las reglas del negocio aéreo en la región. (Foto: Difusión)

Para el CEO de JetSmart, el desempeño del sector se definirá en el corto plazo. “Todo el partido se juega en el segundo trimestre y el principio del tercer trimestre”, indicó, en referencia a la evolución del petróleo, la inflación y el consumo.

Aunque el ejecutivo consideró poco probable un retorno a los precios vistos antes de la guerra (US$60 por barril de petróleo), indicó que es manejable un escenario entre los US$70 y los US$80. Pero, si los precios se mantienen elevados, el ajuste será inevitable, con menos oferta en ciertas rutas, especialmente las de mayor duración, y mayores tarifas.

TUUA de transferencia: presión local

Al contexto global se suma un factor local que complica las decisiones de crecimiento en el Perú: la TUUA de transferencia. Ortiz reconoció que esta medida ya tiene efectos concretos en la conectividad y en la planificación de la aerolínea.

“La TUUA de transferencia ha tenido un impacto ya en la conectividad, y en nuestros planes de negocio lo va a generar también”, afirmó. En la práctica, esto influye en decisiones clave como en la asignación de nuevas aeronaves. “Con la llegada de nuevas aeronaves, me toca decidir si van para Argentina, Perú, Chile o Colombia”, explicó.

Al contexto global se suma un factor local que complica las decisiones de crecimiento en el Perú: la TUUA de transferencia.

En ese contexto, el ejecutivo consideró que el proceso electoral podría abrir una ventana para revisar la medida. “Ojalá se encuentre un camino que permita que el cliente no tenga que pagar esa tasa y no sea un obstáculo”, señaló.

Crecimiento se mantiene, pero bajo evaluación

Pese a este entorno, JetSmart mantiene su apuesta por el mercado peruano. Tras cerrar el 2025 con un crecimiento de 43% en pasajeros, la aerolínea proyecta expandirse alrededor de 20% en 2026, luego de registrar un avance de 22% en el primer trimestre.

“Lo que va del año, estamos creciendo 22% contra el 2025, con buenos factores de ocupación y buena demanda”, destacó Ortiz.

Añadió que, por el momento, la estrategia de expansión en el país no presenta cambios y se mantiene según lo previsto.

Con una flota de 54 aviones y pedidos por 70 aeronaves adicionales, la compañía enfrenta decisiones constantes sobre dónde desplegar su capacidad. “El crecimiento va a depender del costo operativo por el combustible y de la demanda del consumidor”, resumió.