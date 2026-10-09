icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Estuardo Ortiz, CEO y Fundador de JetSmart Airlines, analiza norte conectado.
Estuardo Ortiz, CEO y Fundador de JetSmart Airlines, analiza norte conectado.
/ Sergio Urday
Por Estuardo Ortiz

Piura, Chiclayo y Trujillo se mantienen conectadas con el resto del país, sobre todo, por carretera, pero cuando el clima complica ese acceso, el transporte aéreo cumple un papel especialmente importante. Así ocurrió en emergencias climáticas anteriores, cuando las vías estuvieron interrumpidas durante semanas y el avión se convirtió en una alternativa confiable para personas, medicinas y carga urgente. En esos momentos se hace particularmente visible algo que debería estar presente también en tiempos normales, y es que la conectividad aérea es infraestructura esencial para un país como el Perú, especialmente cuando el territorio enfrenta fenómenos naturales.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.