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Javier Ichazo, CEO de Mibanco. (César Campos/El Comercio)
Javier Ichazo, CEO de Mibanco. (César Campos/El Comercio)
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS
Por Paola Villar S.

Los primeros tres meses de este año han sido más que dinámicos para Mibanco: Javier Ichazo, CEO de la entidad financiera de la holding Credicorp, comenta a Día1 que enero fue un mes récord a nivel de desembolsos, llegando a más de S/1.500 millones; una cifra totalmente inusual para un mes que históricamente ha tenido un promedio de desempeño más bajo que otros períodos.

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