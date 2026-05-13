Los directorios de Credicorp Ltd. y Mibanco, Banco de la Microempresa S.A., designaron a Alejandro Pérez-Reyes como el nuevo líder de la línea de Microfinanzas y gerente general de Mibanco. Ambos cargos los asumirá a partir del 1 de octubre de 2026, en reemplazo de Javier Ichazo, informó el holding mediante un comunicado

Pérez-Reyes, quien actualmente es gerente central de Planeamiento y Finanzas de BCP y CFO de Credicorp.

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liderará en los nuevos cargos la gestión de la empresa subsidiaria, así como la continuidad del crecimiento y consolidación del negocio con el objetivo de fortalecer a la empresa para que sea cada vez más escalable, dinámica y con mayor impacto.

El ejecutivo tiene más de 25 años de experiencia en el grupo empresarial, ocupando diversas posiciones en el BCP, Prima AFP y Credicorp Capital.

También ha estado involucrado en iniciativas de estrategia, finanzas, mercados de capitales y procesos de transformación a nivel corporativo.

Credicorp informó que Ichazo emprenderá nuevos retos profesionales luego de 30 años en Credicorp, 10 de ellos como CEO de Mibanco.

“Solo tengo palabras de agradecimiento para Javier, quien a lo largo de estos años ha contribuido enormemente a hacer de Mibanco la compañía que es hoy, un referente en Perú y Latinoamérica. Su profundo entendimiento de los clientes, su compromiso con la inclusión financiera y su liderazgo constante dejan un legado permanente en la organización”, señaló Gianfranco Ferrari, CEO de Credicorp.

Asimismo, Ignacio Belaunde, actual Gerente de la División Planeamiento y Control Financiero de BCP, asumirá el cargo de Gerente Central de Planeamiento y Finanzas de BCP y CFO de Credicorp, en reemplazo de Alejandro Pérez-Reyes.

“Estos nombramientos reflejan el compromiso de Credicorp con el desarrollo de su liderazgo y con una transición ordenada que asegure la continuidad del negocio, fortaleciendo al mismo tiempo la creación de valor de largo plazo y el impacto de nuestras operaciones”, añadió Ferrari.