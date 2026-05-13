Resumen

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Alejandro Pérez-Reyes, nuevo gerente general de Mibanco y líder de la línea de negocio de Microfinanzas de Credicorp. (Foto: Credicorp)
Alejandro Pérez-Reyes, nuevo gerente general de Mibanco y líder de la línea de negocio de Microfinanzas de Credicorp. (Foto: Credicorp)
Por Redacción EC

Los directorios de Credicorp Ltd. y Mibanco, Banco de la Microempresa S.A., designaron a Alejandro Pérez-Reyes como el nuevo líder de la línea de Microfinanzas y gerente general de Mibanco. Ambos cargos los asumirá a partir del 1 de octubre de 2026, en reemplazo de Javier Ichazo, informó el holding mediante un comunicado