Las señales contrarias a la reorganización patrimonial de Petro-Perú - que emanan de la misma petrolera estatal - parecen no hacer mella en ProInversión, entidad encargada de llevar adelante dicho proceso.

Así, la agencia de promoción de las inversiones manifestó ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso que sigue adelante con su plan de promoción y que, en esa línea, sostendrá una reunión con los bonistas de la refinería de Talara el próximo 25 de mayo.

Esto, para explicarles el alcance del DU 011-2026 (11 de mayo) que proporciona un nuevo salvataje a Petro-Perú, esta vez con participación de ProInversión como guardián del fideicomiso que se implementará para tal efecto.

“Creemos que con este nuevo apoyo [de US$2.000 millones] que se está dando a Petro-Perú, los bonistas van a estar más tranquilos de que el Estado peruano, con la participación de ProInversión, va a garantizar que vean honradas todas sus acreencias”, indicó Ángel Delgado, director del proyecto de reestructuración de Petro-Perú.

Refirió que esta ayuda financiera será posible gracias a la dación del DU 010-2025, que dispone la reorganización de la estatal, pues se trata de una norma que “genera confianza en los proveedores, en la banca y en los acreedores”.

Habría varias empresas interesadas en operar el lote 192, entre ellas la china CNPC. / SYSTEM

Y también en los inversionistas dispuestos a manejar la nueva refinería de Talara, pues “hay un interés bastante real de unos operadores de clase mundial por este activo”, dijo.

“A partir del mes de abril, luego de tener reuniones muy intensas con algunos inversionistas interesados, quiero adelantar que ya hemos tenido una propuesta o propuestas aspecto a uno de los activos más valiosos de la compañía, que es la refinería de Talara”, manifestó Delgado.

Explicó que este activo constituirá el “primer bloque de promoción patrimonial” que será aprobado por ProInversión y que su lanzamiento tendrá lugar en junio.

Acotó, sin embargo, que esto no constituirá una privatización, pues la titularidad de este y otros activos estratégicos de Petro-Perú seguirán estando, al 100%, en manos del Estado

“Siempre repito que este [la refinería de Talara] es un activo de clase mundial y que lo que este proceso de reestructuración busca es restablecer su valor, pues es un activo fundamental donde el Estado peruano ha invertido dinero de todos los peruanos para atraer tecnología de punta”, anotó el funcionario.

El Gobierno otorgará US$2.00o millones a Petro-Perú con el objetivo que consiga crudo para su refinería de Talara y pague las deudas con sus proveedores. (Foto: Difusión)

Reveló también que su equipo ha “recibido propuestas y sostenido reuniones con socios inversionistas” por los lotes petroleros 192 y 64, localizados en la selva peruana (Loreto).

“Consideramos que esto es fundamental porque, una vez que podamos poner en valor los lotes petroleros, también se va a poner en valor el Oleoducto Norperuano, que es un activo muy importante de Petro-Perú”, expresó.

Derogatoria del DU 010-2025

Delgado hizo estas declaraciones en la mesa de trabajo de la Comisión de Energía y Minas del Congreso que viene discutiendo desde la semana pasada la derogatoria del DU 010-2025.

Al respecto, Delgado alertó que, si este decreto de urgencia cae, se caerá también el DU 011-2026, que dispone la entrega de US$2.000 millones a Petro-Perú.

“Si eso ocurre, lo que va a pasar es que va a haber un aceleramiento de todas las obligaciones financieras que existen a la fecha, que son cláusulas contractuales de los bonos y el préstamo de CESCE”, dijo.

Esto significa, explicó, que toda la deuda qué se utilizó para construir la refinería de Talara, “se va a volver exigible el día de hoy”, con lo cual, “de la noche a la mañana todos los peruanos van a ser deudores de los US$7.500 millones que debe Petro-Perú, sumando la deuda con sus proveedores comerciales”.