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Resumen

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Habría operadores de clase mundial interesados en manejar la refinería de Talara, según ProInversión.
Habría operadores de clase mundial interesados en manejar la refinería de Talara, según ProInversión.
Por Juan Saldarriaga

Las señales contrarias a la reorganización patrimonial de Petro-Perú - que emanan de la misma petrolera estatal - parecen no hacer mella en ProInversión, entidad encargada de llevar adelante dicho proceso.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.