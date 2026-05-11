Resumen

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(Foto: Andina)
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Por Redacción EC

El presidente ejecutivo de Proinversión, Luis del Carpio, sostuvo que el rescate financiero para Petro-Perú, por un máximo de US$2.000 millones, sería devuelto en el séptimo año.