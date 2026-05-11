El presidente ejecutivo de Proinversión, Luis del Carpio, sostuvo que el rescate financiero para Petro-Perú, por un máximo de US$2.000 millones, sería devuelto en el séptimo año.

Cabe recordar que este lunes se publicó el decreto de urgencia 003-2026 donde se autoriza una línea de financiamiento a través de un “vehículo de propósito especial”.

“Petro-Perú, en los próximos años, va a honrar completamente esta obligación. Hemos previsto que esta obligación no tiene que honrarse hasta el año 7. Es decir, de acá hasta en 7 años no hay que devolver ese financiamiento. Creemos que Petro-Perú va a ser una empresa rentable mucho antes de esto”, expresó Del Carpio en conferencia de prensa.

Durante la conferencia de prensa, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Luis Arroyo, precisó que este financiamiento vendrá de la banca internacional y bajo una garantía no financiera del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

El financiamiento

De acuerdo con Del Carpio, la sociedad de propósito especial será una subsidiaria de Petro-Perú. Para ello, en los próximos días, agregó, se va a establecer el proceso en coordinación con la estatal petrolera y se informará a la banca internacional para que apueste por este mecanismo de financiamiento.

Asimismo, también se constituirá un fideicomiso con una gobernanza técnica a cargo de Proinversión y en los siguientes días la entidad determinará el protocolo para que se utilice este instrumento.

Como explicó Del Carpio, en los próximos 15 días se habilitará la primera línea de financiamiento hasta por US$500 millones y posteriormente entre 8 a 10 semanas, se habilitará la línea de crédito total.

La sociedad de propósito especial será la que recibirá el financiamiento, añadió.

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