Krealo, el Corporate Venture Capital de Credicorp, anunció su inversión en Cashea, startup venezolana que ha reconstruido el acceso al crédito en el país a través de una solución de financiamiento en cuotas, completamente digital y sin intereses, para compras cotidianas tanto en línea como en comercios físicos.

Con esta operación, Krealo concreta su primera inversión en Venezuela y alcanza un total de dieciocho inversiones en la región.

“Invertimos en Cashea puesto que logró escalar un modelo de financiamiento a corto plazo en una de las economías más adversas del mundo, un recorrido del que Credicorp puede extraer aprendizajes valiosos sobre cómo construir y secuenciar productos financieros en contextos difíciles”, señaló Adolfo Vinatea, CEO de Krealo.

El modelo de Cashea permite a los usuarios realizar compras en línea o en establecimientos físicos mediante un pago inicial y cuotas quincenales sin intereses, a través de una experiencia completamente digital.

“Este financiamiento nos da tanto la capacidad como la responsabilidad de ir más allá de nuestro producto principal de financiamiento en cuotas, desarrollando nuevas formas para que los venezolanos puedan pagar, ahorrar y comprar, y nuevas herramientas para los comercios que los atienden. Lo que estamos construyendo es el tejido financiero de la forma en que Venezuela compra y vende”, comentó Pedro Vallenilla, cofundador y CEO de Cashea.

Actualmente, la compañía cuenta con más de 10 millones de cuentas de consumidores, una cifra equivalente a más de la mitad de la población adulta de Venezuela; una red de más de 40 mil comercios afiliados y más de 100 millones de transacciones realizadas desde su lanzamiento.