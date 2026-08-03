Adolfo Vinatea, CEO de Krealo, indicó que invirtieron en Cashea puesto que logró escalar un modelo de financiamiento a corto plazo en una de las economías más adversas del mundo. Foto: GEC.
Adolfo Vinatea, CEO de Krealo, indicó que invirtieron en Cashea puesto que logró escalar un modelo de financiamiento a corto plazo en una de las economías más adversas del mundo. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Krealo, el Corporate Venture Capital de Credicorp, anunció su inversión en Cashea, startup venezolana que ha reconstruido el acceso al crédito en el país a través de una solución de financiamiento en cuotas, completamente digital y sin intereses, para compras cotidianas tanto en línea como en comercios físicos.

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