El último domingo 2 de agosto falleció el vicealmirante AP(r) y profesor Fernando D’Alessio, quien fue fundador y el primer director general de Centrum PUCP, informó el centro de estudios.

D’Alessio fue oficial de la Marina de Guerra del Perú, institución donde ocupó la Comandancia General de Operaciones Navales. Además, fue ministro de Salud entre el 2017 y 2018, y lideró la cartera de Educación en el 2020.

Fue autor de obras como ‘El proceso estratégico: un enfoque de gerencia’ y ‘Liderazgo y atributos generales: una visión global y estratégica’, textos utilizados en universidades de América Latina.

Asimismo, en 1999 fundó Centrum PUCP junto con Salomón Lerner Febres, entonces rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). D’Alessio digirió la institución hasta el 2017.

En su gestión, la escuela de negocios obtuvo tres acreditaciones internacionales y se posicionó entre los principales rankings globales de educación de posgrado en materia de negocios.

“Todo lo que es hoy Centrum PUCP tiene su firma, lleva su marca. Nuestra comunidad recoge su legado con gratitud y el compromiso de honrarlo y perpetuarlo”, sostuvo Ruben Guevara, director general de Centrum PUCP.