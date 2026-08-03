Vicealmirante AP(r) Fernando D'Alessio, fundador de Centrum PUCP y exministro de Salud y de Educación. (Foto: Centrum PUCP)
Vicealmirante AP(r) Fernando D'Alessio, fundador de Centrum PUCP y exministro de Salud y de Educación. (Foto: Centrum PUCP)
Por Redacción EC

El último domingo 2 de agosto falleció el vicealmirante AP(r) y profesor Fernando D’Alessio, quien fue fundador y el primer director general de Centrum PUCP, informó el centro de estudios.