Miles de emprendedores sostienen la economía peruana desde pequeños negocios familiares, bodegas, talleres o servicios independientes. Sin embargo, uno de los principales desafíos para su crecimiento sigue siendo el acceso a conocimientos que les permitan gestionar mejor sus finanzas y tomar decisiones más informadas.

Frente a esta realidad, Mibanco alcanzó en 2025 un hito histórico al capacitar a más de 500 mil emprendedores en educación financiera y gestión de negocio, el mayor alcance obtenido por la entidad hasta la fecha. Este resultado forma parte de una estrategia de largo plazo orientada a fortalecer las capacidades de gestión de los pequeños negocios y promover una cultura de aprendizaje continuo dentro del ecosistema emprendedor.

A partir de este logro surge el concepto “Aprendedores”, que busca visibilizar a los emprendedores que, además de sacar adelante su negocio, invierten tiempo en aprender para mejorar su desempeño y proyectar un futuro más sólido.

Cambios que trascienden en decisiones

Junto con estas cifras, uno de los principales cambios observados es la transformación en el comportamiento financiero de quienes participan en estas capacitaciones. “Más allá de sentirse mejor informados, vemos que el aprendizaje se traduce en acciones prácticas y sostenibles”, explica Laura Villanueva, gerente de Marketing y Comunicaciones de Mibanco.

Según detalla, 7 de cada 10 emprendedores que culminan los programas elaboran hoy un presupuesto para ordenar sus finanzas, una práctica que antes no realizaban de manera sistemática. Asimismo, más del 65% reporta una mejor gestión de sus gastos y más de la mitad ha logrado incrementar su capacidad de ahorro, evidenciando que la educación financiera puede generar cambios reales en la vida de las personas.

Estos cambios también se trasladan a la gestión del negocio. Cerca de 6 de cada 10 de emprendedores afirma que ahora toma decisiones más informadas, aplicando directamente lo aprendido en la administración de su emprendimiento.

Brechas en el ecosistema emprendedor

El éxito conseguido también ha permitido identificar desafíos estructurales en el ecosistema de pequeños negocios del país. Uno de los hallazgos más relevantes es que el 86% de los emprendedores capacitados señala que nunca había tenido acceso a una educación financiera similar.

“Esto evidencia una brecha estructural en la oferta de capacitación práctica, gratuita y accesible para los pequeños negocios del país”, indica Villanueva.

La ejecutiva agrega que muchos emprendedores enfrentan dificultades básicas para ordenar sus gastos, planificar o generar hábitos de ahorro, factores que influyen directamente en la sostenibilidad de sus negocios y en la estabilidad económica de sus hogares.

En ese sentido, la educación financiera se posiciona como un complemento clave del acceso a productos financieros, al fortalecer las capacidades para tomar decisiones responsables y sostenibles.

Un perfil emprendedor en evolución

El impacto de los programas de capacitación de Mibanco refleja cambios en el perfil de quienes participan en ello. Hoy, la participación femenina tiene un peso relevante: el 56% de las personas capacitadas son mujeres, lo que evidencia el creciente protagonismo de las emprendedoras dentro del ecosistema empresarial.

Asimismo, la digitalización ha transformado la forma en que se accede al conocimiento. Más de la mitad de los participantes realiza las capacitaciones a través de WhatsApp, utilizando el celular como una herramienta de aprendizaje que les permite estudiar sin interrumpir sus actividades diarias.

Otra tendencia importante es la continuidad en la formación. El 43% de los emprendedores ha participado en dos o más capacitaciones, lo que refleja una lógica de aprendizaje permanente para enfrentar un entorno económico cada vez más desafiante.

Hacia una comunidad de Aprendedores

La estrategia de educación financiera de Mibanco se articula principalmente a través de la Academia del Progreso, una plataforma que combina contenidos digitales, capacitaciones vía WhatsApp y el acompañamiento de asesores de negocio.

Este modelo multicanal ha permitido ampliar las capacitaciones a nivel nacional y consolidar un proceso de aprendizaje accesible, práctico y adaptable a la realidad de los emprendedores. “Hoy ya no hablamos únicamente de cursos, sino de personas que han incorporado el aprendizaje financiero como una herramienta permanente de progreso”, destaca la ejecutiva.

Con más de 500 mil emprendedores capacitados en 2025 y una proyección de continuar ampliando su alcance en los próximos años, el concepto de Aprendedores busca consolidarse como una comunidad donde el conocimiento no solo fortalece los negocios individuales, sino que también contribuye al desarrollo de las familias y de las comunidades en todo el país.

