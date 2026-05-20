El aprendizaje ha estado por años limitado a cuatro paredes, un espacio en el que los estudiantes y docentes comparten temporalmente aquello que denominamos “clase”.

En la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), se ha implementado un modelo flexible que extiende las barreras del tiempo y el espacio brindando al estudiante la posibilidad de tomar control de su aprendizaje.

No se trata de decidir entre un modelo u otro sino de complementar las estrategias de enseñanza y aprendizaje para brindar más opciones al estudiante, esto es ahora posible gracias a la tecnología digital.

“La innovación educativa va más allá de sumar tecnología, es rediseñar la experiencia de aprendizaje para que el estudiante viva, experimente y se prepare para un mundo que ya es digital, dinámico y en constante cambio”

Jorge Bossio, director de Innovación Educativa y Emprendimiento de la UPC.

Bajo esa premisa, la UPC ha desarrollado un ecosistema que combina la experiencia presencial en campus con herramientas digitales, metodologías activas y formatos flexibles.

Uno de los pilares de esta propuesta es el método HyFlex, desarrollado por el profesor Brian Beatty de la Universidad Estatal de San Francisco, una modalidad que integra en una misma sesión a estudiantes presenciales y remotos, permitiendo que cada uno elija cómo participar sin desconectarse de la dinámica del aula.

SISTEMA HYFLEX: AL RITMO DEL ESTUDIANTE

Con más de 100 aulas implementadas bajo este formato, equipadas con cámaras, pantallas interactivas y sistemas de audio, la UPC ha diseñado espacios donde la interacción ocurre en tiempo real.

Estudiantes en el campus y quienes se conectan de forma remota pueden conversar, participar en actividades grupales, exposiciones o debates, todo bajo una experiencia integrada.

Este modelo no se limita a ciertos cursos. Incluso en clases con una sola sección, el sistema HyFlex permite ampliar las opciones para los estudiantes, quienes pueden alternar entre la presencialidad y la virtualidad según sus necesidades. Además, las sesiones quedan grabadas, lo que facilita la revisión de contenidos y refuerza el aprendizaje autónomo.

Detrás de esta propuesta hay un enfoque centrado en el estudiante, que promueve la autonomía, la autorreflexión y el desarrollo de competencias. La posibilidad de elegir el modelo de aprendizaje se convierte en una herramienta para gestionar mejor el tiempo y mantener una participación activa en el proceso educativo.

Esta estrategia se alinea directamente con el ODS 4 (Educación de Calidad), al garantizar la inclusión y la igualdad de oportunidades mediante la flexibilidad del aprendizaje, y con el ODS 10 (Reducción de las Desigualdades), al democratizar el acceso tecnológico y pedagógico.

Al integrar de manera fluida lo presencial y lo virtual, la universidad no solo flexibiliza el acceso, sino que empodera a comunidades históricamente desatendidas, permitiéndoles conciliar sus contextos de vida con la trayectoria académica necesaria para su progreso académico.

ZONA VR: EDUCACIÓN INMERSIVA

En las bibliotecas de sus cuatro campus, la UPC ha implementado la Zona VR, un espacio que pone a disposición de estudiantes y docentes visores de realidad virtual para uso académico individual, integrando esta tecnología como parte del proceso formativo. A través de estas experiencias inmersivas, los estudiantes pueden explorar entornos que replican situaciones reales, desde recorridos arquitectónicos hasta simulaciones clínicas o escenarios de servicio en carreras como hotelería y gastronomía.

Los estudiantes de todas las carreras y programas de la universidad pueden acceder a estos espacios mediante un sistema de reservas e ingresar a salas acondicionadas dentro de las bibliotecas, donde son acompañados por un equipo especializado para vivir una experiencia adecuada.

Pero esto no queda allí, nuestros estudiantes no son solo observadores, la UPC también ha habilitado el acceso a estudiantes y docentes a plataformas de creación de contenidos de realidad virtual desde maquetas de arquitectura hasta visitas interactivas a cualquier lugar del mundo, impulsando la creatividad y motivando al estudiante a aprender y compartir.

De este modo, la realidad virtual se integra al aprendizaje como una herramienta concreta para comprender contenidos complejos desde la práctica.

Este enfoque busca integrar la tecnología al proceso educativo con un propósito claro: el desarrollo de competencias para el futuro. Y su implementación en distintas disciplinas refuerza una dinámica en la que los estudiantes no solo reciben información, sino que interactúan con ella, la ponen a prueba y la trasladan a contextos cercanos al mundo profesional.

El modelo educativo de la UPC combina flexibilidad, práctica y tecnología para responder a las exigencias de un entorno laboral en constante cambio, fomentando el pensamiento crítico, la adaptabilidad y el manejo de herramientas digitales como parte central de la formación universitaria. Conoce más sobre estas experiencias de aprendizaje en www.upc.edu.pe .

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