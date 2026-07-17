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Resumen

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Estuardo Ortiz, CEO y Fundador de JetSmart Airlines, analiza el modelo despega. (Foto: Difusión)
Estuardo Ortiz, CEO y Fundador de JetSmart Airlines, analiza el modelo despega. (Foto: Difusión)
Por Estuardo Ortiz

Cuando el modelo ‘low cost’ llegó a Sudamérica, muchos lo recibieron como si fuera una solución ya probada. En Europa llevaba décadas funcionando y las cifras eran contundentes. Las aerolíneas de bajo costo concentran allí el 40% de la capacidad aérea y, a nivel global, operan un tercio de todos los asientos programados, según la IATA. Parecía cuestión de replicar la fórmula. Pero la región tiene sus propias reglas, y el modelo tuvo que aprender a operar en una cancha distinta.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.