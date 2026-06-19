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Resumen

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Estuardo Ortiz, CEO y Fundador de JetSmart Airlines, analiza la agenda aérea.
Estuardo Ortiz, CEO y Fundador de JetSmart Airlines, analiza la agenda aérea.
/ ANTONIO MELGAREJO
Por Estuardo Ortiz

Tras la elección de un nuevo presidente que asumirá funciones en julio, el Perú iniciará una nueva etapa con un desafío pendiente para el transporte aéreo. Convertir la conectividad en una política de Estado será una tarea clave. Abrir rutas o inaugurar infraestructura debe ir acompañado de condiciones que permitan que viajar en avión sea más accesible y útil para integrar al país.

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