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Resumen

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Estuardo Ortiz, CEO y Fundador de JetSmart Airlines, analiza abrir para crecer | FOTO: GEC.
Estuardo Ortiz, CEO y Fundador de JetSmart Airlines, analiza abrir para crecer | FOTO: GEC.
Por Estuardo Ortiz

El Perú vive un proceso electoral decisivo para los próximos cinco años. En ese mismo horizonte, también serán determinantes las decisiones que adopte el próximo gobierno no solo en materia de inseguridad, empleo e inversión. Aunque pocas veces ocupa un lugar central en el debate público, la política aerocomercial también será clave para el desarrollo del país.

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