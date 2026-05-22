La aviación en América Latina ha cambiado profundamente durante la última década. Hoy la región cuenta con aerolíneas más modernas, operaciones más eficientes y modelos capaces de conectar a millones de personas de una manera cada vez más accesible.

Ese cambio ha permitido ampliar la conectividad, abrir nuevas rutas y acercar el transporte aéreo a personas que antes simplemente no podían volar. Y en un continente donde todavía existe un enorme potencial de crecimiento, la eficiencia operacional se ha transformado en uno de los principales motores de desarrollo de la industria.

En un contexto internacional marcado por volatilidad en distintos mercados, incluyendo el energético, esa evolución comienza a mostrar su importancia. El combustible representa entre un 30% y un 40% de los costos operacionales de una aerolínea, por lo que contar con operaciones más eficientes hoy marca una diferencia relevante para toda la industria.

Las compañías que apostaron por modernizar sus flotas, optimizar sus operaciones y construir estructuras más eficientes cuentan con mejores herramientas para seguir creciendo y manteniendo competitividad. La eficiencia dejó hace tiempo de ser solo una decisión financiera. Hoy también es una herramienta que permite sostener conectividad, ampliar opciones para los pasajeros y desarrollar operaciones más sostenibles en el largo plazo.

En ese escenario, las flotas de nueva generación han marcado una diferencia importante. Aeronaves más modernas permiten reducir el consumo de combustible, optimizar la operación y mejorar la eficiencia de manera estructural. En el caso de JetSmart, por ejemplo, mientras la operación creció un 35%, la intensidad de emisiones aumentó solo 0,8%, reflejando cómo el crecimiento y la eficiencia pueden avanzar de manera conjunta.

Hoy la compañía opera más de 90 rutas en Sudamérica con una de las flotas más modernas de la región, con aeronaves de aproximadamente tres años de antigüedad en promedio. Esto no solo fortalece la eficiencia operacional, sino que también permite seguir desarrollando conectividad de manera sostenible en distintos mercados de la región.

En América Latina todavía existe un enorme espacio para seguir creciendo. La región mantiene niveles de viajes per cápita inferiores a otros mercados del mundo, lo que demuestra que la aviación aún tiene una gran oportunidad de expansión y desarrollo.

Por eso, la discusión sobre el futuro de la industria no debiera centrarse únicamente en las fluctuaciones de corto plazo. Lo verdaderamente relevante es cómo la aviación continúa evolucionando hacia modelos más eficientes, flexibles y preparados para sostener el crecimiento de la región.

La experiencia reciente demuestra justamente eso: las compañías que han invertido en eficiencia operacional, modernización y disciplina de costos hoy están mejor preparadas para enfrentar escenarios desafiantes sin perder de vista lo más importante: seguir conectando personas, regiones y oportunidades.

Ese desafío será clave para una industria que no solo seguirá impulsando la movilidad de millones de personas, sino también el crecimiento, la integración y la competitividad de América Latina en los próximos años.