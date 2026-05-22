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Resumen

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Estuardo Ortiz, CEO y Fundador de JetSmart Airlines, analiza la eficiencia como motor de la conectividad. | FOTO: GEC.
Estuardo Ortiz, CEO y Fundador de JetSmart Airlines, analiza la eficiencia como motor de la conectividad. | FOTO: GEC.
Por Estuardo Ortiz

La aviación en América Latina ha cambiado profundamente durante la última década. Hoy la región cuenta con aerolíneas más modernas, operaciones más eficientes y modelos capaces de conectar a millones de personas de una manera cada vez más accesible.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.