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Resumen

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De izquierda a derecha: Santiago Peña, presidente de Paraguay; Felipe VI, rey de España y José Kast, presidente de Chile | Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
De izquierda a derecha: Santiago Peña, presidente de Paraguay; Felipe VI, rey de España y José Kast, presidente de Chile | Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
Por Roque Benavides

Me llamó positivamente la atención la presencia de jefes de Estado y líderes de distintos continentes en la asunción de Keiko Fujimori. Desde el rey de España hasta los presidentes de Chile, Argentina, Ecuador y Bolivia, junto con delegaciones de Estados Unidos, China y Japón, entre otros. Al mismo tiempo, se notó la ausencia del presidente de Brasil y otros mandatarios de izquierda, cuya distancia podría interpretarse desde una perspectiva ideológica. En el caso del presidente Lula da Silva, su lanzamiento como candidato a la reelección explica razonablemente esa ausencia. Brasil seguirá siendo un socio estratégico para el Perú y toda la región.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.