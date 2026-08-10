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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Entre las propuestas que vienen circulando sobre las facultades legislativas que solicitaría el Poder Ejecutivo en materia laboral, una de las más interesantes es la posibilidad de otorgar bonos de productividad y otros incentivos por desempeño sin naturaleza remunerativa.

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