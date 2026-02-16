En vez de reducir el trabajo las herramientas de inteligencia artificial lo intensifican, indica estudio

Escuchar
Un estudio publicado en Harvard revela que en lugar de trabajar menos, estamos trabajando más.
Un estudio publicado en Harvard revela que en lugar de trabajar menos, estamos trabajando más.
Francisco trabaja desde hace tres años en una consultora financiera y, unos meses atrás, su compañía incorporó herramientas de inteligencia artificial bajo una promesa casi idílica: poder hacer lo mismo, pero en menos tiempo. Pero esa premisa pronto chocó con una realidad distinta: la presión por rendir más llevó a Francisco a trabajar más horas y a asumir tareas que antes delegaba en otros, porque pensaba que, ahora, con la “IA lo haría más rápido”.

