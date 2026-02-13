¿Inteligencia artificial o realidad? Influencers siamesas conquistan las redes sociales

La realidad y la inteligencia artificial cada vez son más difíciles de diferenciar. Esto sucede con las siamesas Vareria y Camila, influencers bastante seguidas en redes sociales, y que generan diversos comentarios entre sus seguidores.

“Dos cabezas. Un solo espíritu”, así se definen en la cuenta que tienen. Son de Miami, Estados Unidos, y comparten contenido sobre moda y su estilo de vida.

Según el diario El Clarín, su cuenta de Instagram fue abierta en diciembre del 2025. Hasta la fecha registran 120 publicaciones en su feed y cuentan con 363 mil seguidores.

Algunos comentarios muestran la incredulidad de los usuarios y preguntan por su edad, el origen, sus familiares, hasta por el diagnóstico. La historia parece ser muy convincente.

Tienen 25 años y ambas están unidas hasta el tórax, donde luego se puede ver dos cabezas. Aseguran tener “dos corazones”. “No nos importa responder a sus preguntas. Sabemos que somos únicas, pero también pedimos respeto y que la gente no sea grosera”, señalaron.

Este caso muestra una vez más cómo la inteligencia artificial puede llegar a convencer a un público. Con fotos realistas en cada detalle y una historia creíble, hoy Vareria y Camila siguen sumando seguidores.

“La narrativa se crea para generar expectación sobre una posible interacción”, indicó Andrew Hulbert, ingeniero de prompts de IA especializado en el uso de ChatGPT. Incluso para mantener el discurso, las siamesas niegan ser IA cuando interactúan con sus seguidores. “Nos movemos, hablamos, obviamente no somos IA”, dicen.

Así que, no se trata solo de una foto realista o un video bien hecho. La IA requiere muchos factores para tratar de emular una realidad, para narrarla y conservarla.