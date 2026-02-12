Galaxy Unpacked 2026: fecha y hora del mayor evento tecnológico de Samsung

Samsung ha revelado la fecha para el Galaxy Unpacked 2026, su mayor evento tecnológico que reúne todo lo nuevo y lo mejor de su línea de celulares: será el próximo 25 de febero y se llevará a cabo en San Francisco (Estados Unidos).
La firma surcoreana ha señalado que se trata de una nueva experiencia móvil para eliminar las fricciones de tus actividades cotidianas.
La nueva serie Galaxy S busca simplificar las interacciones diarias, inspirar confianza y hacer que Galaxy AI sea integrada de manera fluida desde el primer momento.
Otro punto importante es la integración de la inteligencia artificial. Y es que en esta nueva fase se plantea una IA que se vuelve verdaderamente personal y adaptativa.
El evento comenzará a la 1:00 p.m (hora peruana) y se transmitirá en vivo en Samsung.com, Samsung Newsroom y el canal de YouTube de Samsung.
Mantente atento y asegúrate de registrarte en samsung.com/unpackedpara recibir todos los próximos teasers, trailers, actualizaciones y acceso a beneficios exclusivos antes del Galaxy Unpacked de febrero 2026.