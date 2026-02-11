Este es el primer vehículo autónomo de uso público en América Latina

Escuchar
Primer vehículo autónomo de uso público en América Latina fue presentado este martes, en la ciudad de Monterrey (México). (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

El primer vehículo autónomo de uso público en América Latina fue presentado este martes por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en Nuevo León, al norte de México, con el objetivo de que opere en el estado en “dos o tres años”.

