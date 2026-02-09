Apple recupera terreno en China: el color naranja del iPhone 17 Pro parece ser la clave

Apple volvió a crecer en China tras años de retrocesos y lo hizo apoyándose en un factor poco habitual en su narrativa: el color. El iPhone 17 Pro, en su versión naranja cósmico, impulsó las ventas en el cuarto trimestre de 2025 hasta marcar el mejor desempeño de la compañía en ese mercado desde inicios de 2022.

Según reveló la empresa en su última presentación financiera, citada por el Financial Times, los ingresos en China alcanzaron los 26.000 millones de dólares entre octubre y diciembre, un salto interanual del 38% que representó cerca de una quinta parte de la facturación global. Tim Cook destacó el repunte del iPhone en un contexto de fuerte competencia local.

El resultado llamó la atención porque el modelo no introduce cambios técnicos disruptivos frente a rivales como Xiaomi, Vivo o una Huawei revitalizada tras el veto estadounidense. La diferencia, coinciden analistas, estuvo en el diseño: un color con fuerte carga simbólica en la cultura china.

“El naranja transmite energía, prosperidad y éxito; no es una elección al azar”, explicó al FT Nabila Popal, directora de investigación de IDC. En mandarín, además, su sonoridad se asocia positivamente al triunfo, un detalle que terminó de encajar con el lanzamiento.

La viralidad hizo el resto. En redes chinas, el iPhone Pro naranja empezó a compararse con el icónico tono de Hermès, marca con la que Apple ya ha colaborado en correas del Apple Watch. El resultado fue una percepción de lujo reforzada por un detalle clave: el color solo está disponible en el modelo más caro.

Más allá de la anécdota cromática, Apple logró romper una racha de tres años de desgaste frente a la competencia nacional. Queda por ver si la compañía extenderá el naranja a otros dispositivos para consolidar su apuesta en China o si lo mantendrá como una seña exclusiva del iPhone 17 Pro. En marketing, a veces, el matiz importa tanto como la tecnología.