Apple recupera terreno en China: el color naranja del iPhone 17 Pro parece ser la clave

Un iPhone 17 Pro de Apple se exhibe durante el evento "Awe-Dropping" de Apple en el Teatro Steve Jobs del campus de Apple Park en Cupertino, California, el 9 de septiembre de 2025. (Foto de Nic Coury / AFP)
/ NIC COURY
Apple volvió a crecer en China tras años de retrocesos y lo hizo apoyándose en un factor poco habitual en su narrativa: el color. El iPhone 17 Pro, en su versión naranja cósmico, impulsó las ventas en el cuarto trimestre de 2025 hasta marcar el mejor desempeño de la compañía en ese mercado desde inicios de 2022.

