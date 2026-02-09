Unión Europea exige a Meta que permita a la IA de sus competidores acceder a WhatsApp

La Unión Europea amenazó el lunes con adoptar “medidas provisionales” contra Meta si el gigante tecnológico estadounidense no permite a los servicios de inteligencia artificial de sus competidores acceder a su plataforma de mensajería WhatsApp.

La Comisión Europea abrió una investigación sobre Meta a finales de 2025 por una posible infracción de las normas de competencia y concluyó que la compañía probablemente abusó de su posición dominante al impedir que otros servicios de IA accedan a WhatsApp y al favorecer a su propio asistente, Meta AI.

“En consecuencia, la Comisión prevé imponer medidas provisionales para evitar que este cambio provoque daños graves e irreparables”, explicó el Ejecutivo europeo.

“La inteligencia artificial aporta innovaciones increíbles a los consumidores, incluido el mercado emergente de los asistentes de IA. Debemos proteger una competencia efectiva en este sector dinámico”, subrayó la española Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión encargada de Competencia.

“No podemos permitir que las empresas tecnológicas dominantes exploten ilegalmente su posición de dominio para otorgarse una ventaja indebida”, añadió.

Este nuevo pulso corre el riesgo de reavivar los ataques del gobierno de Trump, que acusa a la UE de apuntar injustamente a los gigantes tecnológicos estadounidenses a través de su regulación digital.

“Lógica sesgada”

El conflicto surgió tras un cambio en las condiciones de uso de WhatsApp, anunciado en octubre y que se aplica desde el 15 de enero a las empresas que operan en esta plataforma, muy popular en numerosos países europeos.

Ahora las empresas ya no pueden utilizar en WhatsApp servicios de IA desarrollados por proveedores independientes, lo que sí estaba permitido hasta ahora. Se trata principalmente de chatbots que responden a solicitudes de los usuarios.

Meta negó cualquier infracción de las normas europeas de competencia. “La UE no tiene ningún motivo para intervenir”, explicó a la AFP un portavoz del grupo estadounidense.

“Hay muchas opciones en materia de IA y la gente puede acceder a ellas a través de tiendas de aplicaciones, sistemas operativos, dispositivos, sitios web y asociaciones”, añadió la empresa matriz de WhatsApp, cuestionando “la lógica sesgada de la Comisión”, que considera la aplicación de mensajería un canal principal de distribución para los robots conversacionales.

En diciembre, el grupo había justificado su nueva política sobre chatbots explicando que la proliferación de estos asistentes virtuales de IA en WhatsApp “exige mucho a nuestros sistemas, que no están diseñados para soportar tal carga”.

La investigación de la UE, abierta en diciembre, no afecta a Italia, donde la autoridad nacional de competencia, la AGCM, lleva a cabo desde julio su propia pesquisa sobre el despliegue de Meta AI en WhatsApp.

En ese marco, Roma ordenó en diciembre a Meta que suspendiera las nuevas condiciones de uso de WhatsApp para las empresas en el mercado italiano.