Escuchar
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Meta ha negado cualquier infracción de las normas europeas de competencia y acuso a la Comisión Europea de una "lógica sesgada". (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
Meta ha negado cualquier infracción de las normas europeas de competencia y acuso a la Comisión Europea de una "lógica sesgada". (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
/ KIRILL KUDRYAVTSEV
Por Agencia AFP

La Unión Europea amenazó el lunes con adoptar “medidas provisionales” contra Meta si el gigante tecnológico estadounidense no permite a los servicios de inteligencia artificial de sus competidores acceder a su plataforma de mensajería WhatsApp.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

¿Qué es Moltbook, la red social para las IA?
Inteligencia Artificial

¿Qué es Moltbook, la red social para las IA?

Unión Europea exige a Meta que permita a la IA de sus competidores acceder a WhatsApp
Redes Sociales

Unión Europea exige a Meta que permita a la IA de sus competidores acceder a WhatsApp

Día de San Valentín: las apps de citas que más usan los peruanos y los riesgos
Actualidad

Día de San Valentín: las apps de citas que más usan los peruanos y los riesgos

TikTok debe cambiar su interfaz “adictiva”, exige Unión Europea
Redes Sociales

TikTok debe cambiar su interfaz “adictiva”, exige Unión Europea