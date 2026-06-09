Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La Comisión Europea y Apple vuelven a chocar por la ley de mercados digitales, que obliga a la tecnológica a abrir su sistema operativo a otras compañías. (Foto de Nicolas TUCAT / AFP)
La Comisión Europea y Apple vuelven a chocar por la ley de mercados digitales, que obliga a la tecnológica a abrir su sistema operativo a otras compañías. (Foto de Nicolas TUCAT / AFP)
/ NICOLAS TUCAT
Por Agencia EFE

La Comisión Europea (CE) aseguró este martes que Apple ha sido “incapaz” de desarrollar un modelo de inteligencia artificial (IA) compatible con la ley de mercados digitales, ante la decisión de la tecnológica estadounidense de retrasas el lanzamiento de ‘Siri AI’ en la Unión Europea (UE), alegando que la norma pone en riesgo la privacidad de los usuarios.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.