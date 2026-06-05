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Los antígenos son componentes esenciales de las vacunas. (Foto referencial: magnific.com)
Los antígenos son componentes esenciales de las vacunas. (Foto referencial: magnific.com)
Por Agencia EFE

Científicos de la Universidad inglesa de Cambridge han empezado a desarrollar por primera vez una vacuna pensada para proteger contra una variedad de virus y prevenir futuras pandemias con la ayuda de la inteligencia artificial (IA).

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