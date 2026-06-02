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Este 2026 China pasa por un incremento del uso de robots humanoides. (Foto referencial: generada con IA / Copilot)
Este 2026 China pasa por un incremento del uso de robots humanoides. (Foto referencial: generada con IA / Copilot)
Por Agencia EFE

El Gobierno de China anunció recientemente la creación de un sistema de “identificación digital” para robots humanoides, en medio de la rápida expansión que experimenta este sector en el país, y que, de manera similar al DNI, asignará un código de 29 dígitos a cada máquina con el objetivo de facilitar su trazabilidad.

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