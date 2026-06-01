Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Millones de personas descargaron aplicaciones en Google Play creyendo que podían espiar llamadas y conversaciones de WhatsApp de cualquier número. En realidad, todo era un engaño. (Imagen generada con IA)
Millones de personas descargaron aplicaciones en Google Play creyendo que podían espiar llamadas y conversaciones de WhatsApp de cualquier número. En realidad, todo era un engaño. (Imagen generada con IA)
Por Redacción EC

Millones de personas descargaron aplicaciones que prometían espiar llamadas y conversaciones de WhatsApp de terceros. Todo era falso. Investigadores de ESET detectaron una red de 28 apps fraudulentas distribuidas a través de Google Play que cobraban dinero a cambio de datos inventados.

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