Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Plataformas de Meta tendrán funciones de personalización, aunque no se ha dado detalles.
Plataformas de Meta tendrán funciones de personalización, aunque no se ha dado detalles.
/ Daniel Bedoya Ramos
Por Agencia Europa Press

Meta ha lanzado oficialmente los planes de suscripción Plus para sus plataformas de redes sociales Instagram, Facebook y WhatsApp, que incluirán funciones exclusivas de personalización y para impulsar el contenido publicado, además de adelantar nuevas suscripciones Meta One que llegarán próximamente basadas en inteligencia artificial (IA).

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.