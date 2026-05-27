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Resumen

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(Imagen: duckduckgo.com)
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Por Agencia Europa Press

Google ha impulsado una mayor integración de la inteligencia artificial (IA) en su buscador, lo que ha tenido como efecto un crecimiento del 33 por ciento de las descargas de DuckDuckGo para iOS en Estados Unidos.

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