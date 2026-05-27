Google ha impulsado una mayor integración de la inteligencia artificial (IA) en su buscador, lo que ha tenido como efecto un crecimiento del 33 por ciento de las descargas de DuckDuckGo para iOS en Estados Unidos.

La celebración de Google I/O 2026 la semana pasada dejó claro que Google lo apuesta todo a la inteligencia artificial, con la evolución de uno de sus servicios icónicos, el Buscador, que ya está preparado para la era de los agentes que trabajan en nombre del usuario, tanto en experiencias personalizadas de búsqueda como en los procesos de compra ‘online’.

Este cambio no ha sido del agrado de todos los usuarios de su Buscador, ya que una parte prefiere una experiencia de búsqueda más tradicional. En línea con esto, una de las principales alternativas del mercado, DuckDuckGo ha afirmado que el descontento le está beneficiando.

En concreto, ha asegurado que desde el anuncio de Google, ha detectado un crecimiento semanal del 18,1 por ciento en la base de usuarios en todas las plataformas en las que está disponible, pero sobre todo en iOS, donde se cifra en un 33 por ciento, como han compartido con 9to5Mac.

Aplicación móvil de DuckDuckGo. / DUCKDUCKGO

Aunque han detectado un crecimiento a nivel internacional, estas cifras más destacadas se circunscriben a Estados Unidos, donde también han aumentado las visitas un 22,7 por ciento a la versión sin inteligencia artificial (noai.duckduckgo.com).

DuckDuckGo es un motor de búsqueda alternativo al de Google que apareció en 2008 con una propuesta que incidía en la protección de la privacidad de los usuarios. En los últimos años también ha incorporado funciones de IA, como las respuestas asistidas por esta tecnología y el acceso a ‘chatbots’ populares en la plataforma gratuita Duck.Ai.

La compañía afirma que se trata de funciones y características opcionales, y que las conversaciones con los ‘chatbots’, ya sean por escrito o con la voz, están anonimizadas y no se usan para entrenar los modelos.