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La neurocientífica Hannah Critchlow se pregunta: ¿qué pasaría si usáramos nuestro conocimiento para entrenar nuestro propio cerebro como lo hicimos con la IA?
La neurocientífica Hannah Critchlow se pregunta: ¿qué pasaría si usáramos nuestro conocimiento para entrenar nuestro propio cerebro como lo hicimos con la IA?
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Por BBC News Mundo

En su nuevo libro, The 21st Century Brain (“El cerebro del siglo XXI”), la científica Hannah Critchlow explora las habilidades, a menudo pasadas por alto, que serán necesarias para prosperar en la era de la inteligencia artificial y cómo podemos cultivarlas.

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