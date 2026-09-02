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Resumen

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Lingotes de oro, ilustración digital. (Foto de KTS / Science Photo Library vía AFP).
Lingotes de oro, ilustración digital. (Foto de KTS / Science Photo Library vía AFP).
Por BBC News Mundo

El banco central de los Países Bajos informó este miércoles que retiró miles de millones de dólares en oro de Norteamérica y los trasladó a Londres por la “creciente inestabilidad geopolítica”.

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