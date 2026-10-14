Muchos productos se echaron a perder tras el ciberataque. (Foto: AFP)
Muchos productos se echaron a perder tras el ciberataque. (Foto: AFP)
Por Milagros Asto Sánchez

Un inusual ciberataque a gran escala afectó a cientos de supermercados en Europa, lo que provocó que se desecharan alimentos frescos y congelados, a tiempo que avivó el debate sobre la fragilidad de los sistemas alimentarios en varios países de la región.