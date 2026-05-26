Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Christopher Olah, cofundador de Anthropic, acompañó al papa León XIV en la presentación de Magnifica Humanitas. (Foto: AFP)
Christopher Olah, cofundador de Anthropic, acompañó al papa León XIV en la presentación de Magnifica Humanitas. (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

Christopher Olah, cofundador de Anthropic, admitió este lunes que en el campo de la inteligencia artificial (IA) son necesarias “voces morales que los incentivos no puedan doblegar” y elogió la iniciativa del papa León XIV con su encíclica “Magnífica Humanitas”.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.