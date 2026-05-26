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Tras integrar Copilot en Windows 11 y en las aplicaciones de Microsoft 365. en marzo, la compañía confirmó su intención de reducir la presencia de Copilot, con el objetivo de integrar la IA "donde más se necesita, con cuidado y atención". (Foto de Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
Tras integrar Copilot en Windows 11 y en las aplicaciones de Microsoft 365. en marzo, la compañía confirmó su intención de reducir la presencia de Copilot, con el objetivo de integrar la IA "donde más se necesita, con cuidado y atención". (Foto de Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
/ KIRILL KUDRYAVTSEV
Por Agencia Europa Press

Microsoft ha añadido una nueva ‘Directiva de grupo’ (Group Policy) en Windows 11 que permite eliminar Copilot totalmente del sistema tras su llegada con la actualización de abril de 2026.

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