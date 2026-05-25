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Resumen

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Mario Rodríguez, gerente general de Microsoft Perú, analiza la IA y cómo está rediseñando el trabajo. (Foto: freepik.es)
Mario Rodríguez, gerente general de Microsoft Perú, analiza la IA y cómo está rediseñando el trabajo. (Foto: freepik.es)
Por Mario Rodríguez

En casi todas mis conversaciones con empresarios sobre la inteligencia artificial (IA) aparece la misma pregunta. Y hay otra, mucho más poderosa, que pocos se están haciendo. La primera es conocida: ¿qué tareas puedo automatizar?, pero la que realmente importa es otra: ¿cómo rediseñamos el trabajo en una era donde pensar, analizar y crear dejaron de ser un cuello de botella?

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.