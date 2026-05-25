En casi todas mis conversaciones con empresarios sobre la inteligencia artificial (IA) aparece la misma pregunta. Y hay otra, mucho más poderosa, que pocos se están haciendo. La primera es conocida: ¿qué tareas puedo automatizar?, pero la que realmente importa es otra: ¿cómo rediseñamos el trabajo en una era donde pensar, analizar y crear dejaron de ser un cuello de botella?

Los datos del Work Trend Index 2026 de Microsoft muestran que el 58% de los trabajadores que usan IA produce más que hace un año y el 66% dedica más tiempo a actividades de mayor valor. No porque trabajen más horas, sino porque las fronteras del trabajo cognitivo se están moviendo.

Pero más capacidad no significa menos protagonismo humano. Significa uno distinto. Cuando los agentes de IA asumen la ejecución, el valor de las personas se desplaza hacia el criterio, la supervisión y la toma de decisiones. Las habilidades más valiosas hoy son directivas: pensamiento crítico, capacidad de validar resultados y claridad para definir qué problemas vale la pena resolver.

Esta transformación ya está en marcha. El número de agentes activos en Microsoft 365 creció 15 veces durante el último año. Ya son herramientas integradas en empresas reales, coordinando tareas que antes requerían múltiples personas y semanas de trabajo.

El hallazgo clave del estudio es que las empresas que están capturando valor real de la IA son las que cambiaron cómo fluye el conocimiento, cómo se toman decisiones y cómo se estructuran los equipos. Lo difícil, y decisivo, es transformar la cultura y cuestionar procesos que llevan décadas funcionando.

En el Perú, esto abre una oportunidad enorme. Hoy una empresa en Lima, Arequipa o Trujillo puede acceder a las mismas capacidades tecnológicas que una multinacional. La diferencia ya no estará en quién tiene la herramienta, sino en quién logra adaptarse más rápido.

Mi convicción es que la IA no va a reemplazar a los trabajadores, pero sí puede dejar atrás a las organizaciones que no se atrevan a rediseñarse. Y ese rediseño no se delega al área de TI. Es una decisión de liderazgo. Porque, en un mundo donde la inteligencia ya no es escasa, la ventaja competitiva estará en quienes se atrevan a reinventar cómo trabajan.

Para los empresarios peruanos que están leyendo esto, la pregunta práctica no es cuándo adoptar IA, ese tren ya partió. Es qué van a dejar de hacer como siempre se hizo. Esa respuesta no la da la tecnología, la dan ustedes.