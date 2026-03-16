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Resumen

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Mario Rodríguez, gerente general de Microsoft Perú, analiza la próxima frontera, gobernar a los agentes de la IA (Foto: pixabay.com)
Mario Rodríguez, gerente general de Microsoft Perú, analiza la próxima frontera, gobernar a los agentes de la IA (Foto: pixabay.com)
Por Mario Rodríguez

Sé que no es la primera vez que hablo de agentes de Inteligencia Artificial (IA) en esta columna. Y les anticipo que tampoco será la última. No por obsesión, sino porque el fenómeno sigue creciendo y las razones para entusiasmarse también. Los agentes de IA ya participan en procesos de ventas, atención al cliente, finanzas o seguridad, automatizando tareas y ayudando a las empresas a tomar decisiones con mayor rapidez.

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Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.