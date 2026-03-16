Sé que no es la primera vez que hablo de agentes de Inteligencia Artificial (IA) en esta columna. Y les anticipo que tampoco será la última. No por obsesión, sino porque el fenómeno sigue creciendo y las razones para entusiasmarse también. Los agentes de IA ya participan en procesos de ventas, atención al cliente, finanzas o seguridad, automatizando tareas y ayudando a las empresas a tomar decisiones con mayor rapidez.

Sin embargo, este avance también plantea un desafío que los líderes empresariales no podemos ignorar: cómo gobernar estos sistemas de manera responsable. El estudio Microsoft Cyber Pulse revela que más del 80% de las compañías Fortune 500 ya utilizan agentes de IA en distintos procesos. No obstante, 29% de los colaboradores reconoce usar agentes no autorizados en su trabajo diario, un fenómeno conocido como ‘shadow AI’ que amplía los riesgos asociados al ‘shadow IT’ y puede exponer información sensible o ejecutar acciones sin supervisión.

El problema se vuelve más complejo si consideramos que solo el 47% de las organizaciones afirma contar con controles de seguridad específicos para IA generativa. Esto significa que muchas empresas están acelerando la adopción tecnológica sin haber desarrollado aún las capacidades de observación, gobernanza y control necesarias.

Ante este panorama, la solución no es ponerle freno al avance tecnológico, sino más bien potenciarlo con una dosis extra de rigor. Los agentes de IA deben recibir el mismo trato que cualquier miembro de la organización y operar bajo el modelo de confianza cero, con accesos estrictamente necesarios, vigilancia permanente y reglas claras sobre sus responsabilidades.

Las empresas que ya se atreven a entender esto saben que gobernar la IA no es frenar el progreso, sino darle dirección. En los próximos años, cuando los agentes de IA sean parte cotidiana del negocio, el liderazgo se medirá por la capacidad de innovar con reglas claras, control y responsabilidad. ¿Ya estás listo?